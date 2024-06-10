بحث التعاون الصناعي بين ليبيا والمغرب

بحث وزير الصناعة والمعادن، في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، مع نظيره المغربي رياض المزور، آفاق التعاون في مختلف المجالات الصناعية بين البلدين.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية “إيدسمو”، في العاصمة المغربية الرباط، ناقش الجانبان ،آفاق التعاون الصناعي وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء دعا معالي وزير الصناعة والمعادن رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة المغربية إلى زيارة ليبيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والمعادن.

وأكد أبو هيسة، على أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

من جانبه، رحب الوزير المغربي بالدعوة وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات الصناعية، مشدداً على أهمية العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة.