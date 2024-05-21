بحث التعاون الصناعي بين ليبيا وتركيا

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أوروج بابا انان، تعزيز العلاقات البينية بين ليبيا وتركيا في مجال الصناعة والمعادن.

وشدد الوزير أبوهيسة، خلال لقائه بالمسؤول التركي على هامش فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا، المنعقد بالعاصمة طرابلس يومي20 و21 مايو الجاري، على ضرورة البدء في العمل الفعلي بين القطاعات ذات العلاقة بين البلدين.

وتشمل قطاعات التعاون، بحسب أبو هيسة، بناء القدرات في المؤسسات الصناعية والتعاون في مجال الاقطاب الصناعية التكنولوجية، ومراكز الإنتاج الأنظف والتعبئة والتغليف والاستغلال الامثل للموارد المعدنية المتوفرة في ليبيا، والاستفادة من التجربة التركية في المجالات الصناعية.

من جهته أبدي ” أوروج بابا انان ” استعداد بلاده للتعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها و المؤسسات المناظرة في تركيا، مبينا أنه سيتم التنسيق والتواصل عبر نقاط الاتصال بالوزارتين لوضع برنامج عمل تنفيذي خلال الفترة القادمة، والذي سيشمل المواضيع التي تم مناقشتها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.