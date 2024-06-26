بحث التعاون بين الحكم المحلي ومكتب مشروعات خدمات الأمم المتحدة

ناقش ممثلو مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، و الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، و إدارة النفايات الصلبة والسائلة في وزارة الحكم المحليي، أمس الثلاثاء، مع منسق مكتب مشروعات خدمات الأمم المتحدة UNOPS وخبيرة النفايات الصلبة بالمكتب، أوجه التعاون والتنسيق.

وتطرق الاجتماع لوضع آلية عمل مشتركة لزيارة بعض من الشركات المختصة في مجال إعادة تدوير البلاستيك لبعض من نقاط تجميع البلاستيك، وذلك لتحديد وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل بعض من هذه المرافق، من خلال توريد المعدات والآلات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتناول اللقاء سبل تنمية قدرات بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال إعادة التدوير، من حيث صيانة المرافق والمعدات وتطوير تقنيات إعادة تدوير البلاستيك المعالج بعد الاستهلاك.

تجدر الإشارة إلى أن عينة مشروع إعادة تدوير البلاستيك الذي ترعاه وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة ( UN-HABITAT )ومكتب خدمات مشروعات الأمم المتحدة (UNOPS) يستهدف في مرحلته الأولى ثلاث بلديات هي (سوق الجمعة ، وأبوسليم ، وطرابلس المركز).