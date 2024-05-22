بحث التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

بحثَ وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آخر المستجدات السياسية في البلاد، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وناقشَ الباعور مع أورلاندو؛ آليات تفعيل آفاق التعاون والتنسيق بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حسبِ المكتب الإعلامي للوزارة.

وأوضحتْ الوزارة أن هذه المباحثات تأتي ظل نتائج زيارة رئيس الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي، والعمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه.