بحث التعاون بين مفوضية الانتخابات و السفارة البريطانية

بحثت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، مع المستشارة السياسية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكوليت بايكر والوفد المرافق لها، سبل التعاون فيما يتعلق بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.

وفي بيان عقب اللقاء الذي عقد اليوم، قالت المفوضية إن التعاون بين الجانبين في هذا الشأن سيكون من خلال دعم الجهود الرامية إلى رفع مستويات التوعية والتثقيف الانتخابي.

واستعرضت عضو مجلس المفوضية، البرامج والخطط التي تعتمدها وحدة دعم المرأة واستعداداتها للعمليات الانتخابية القادمة.

وأشادت المستشارة السياسية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا شادت بالجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة بالمفوضية، للرفع من مستوى مشاركة النساء وتوفير أفضل الظروف لوصولهن إلى صناديق الاقتراع.