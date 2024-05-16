بحث التعاون في مجال الإدارة المحلية بين ليببا وماليزيا

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي، صالح الغول، مع رئيس المجلس الاستشاري الماليزي(MPM)، داتو حسان، والوفد المرافق له، فتح آفاق التعاون بين الجانبين في عدة مجالات مرتبطة بعمل منظومة الإدارة المحلية وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والإصحاح البيئي، وإدارة وتدوير النفايات، وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي تطلعه للتعاون مع المجلس الاستشاري الماليزي في كثير من المجالات والملفات، وخاصة تلك التي تمتلك فيه دولة ماليزيا تجارب رائدة على المستوى العالمي .

وأبدى وكيل الوزارة، استعداد الوزارة التام لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لكامل فريق المجلس من خبراء واستشاريين لزيارة ليبيا ، وذلك في سبيل بناء تعاون من شأنه تطوير الاستراتيجيات والبرامج التي تسهم في تعزيز التنمية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم في ختام اللقاء الاتفاق على تنسيق لقاءات تشاورية بين مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، والمجلس الاستشاري الماليزي لتحديد مجالات التعاون المحتملة، وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين وبما يضمن توافقها مع رؤية وأولويات الوزارة.