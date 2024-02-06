بحث التعاون في مجال الإدارة المحلية بين ليبيا وتونس

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للاستشراف وموافقة مسار اللامركزية بدولة تونس “حبيب الخليفي”، آفاق التعاون في مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية، لاسيما فيما يتعلق بمجال إدارة النفايات وهندسة تصريف المياه والتدريب والاستشارات.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة بتبادل الخبرات بين الجانبين، ومجالات الخرائط والتنبؤات بالتغيرات المناخية وريادة الأعمال وبرامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأكد وزير الحكم المحلي أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس في مجالات الإدارة المحلية والتنمية المستدامة.

وأعرب التومي عن الأمل بتطوير علاقات التعاون وإحداث توأمة بين بلديات البلدين؛ بهدف تبادل الخبرات في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة النفايات ، والإصحاح البيئي، وغيرها من المجالات.

وأبدى رئيس الهيئة العامة للإستشراف وموافقة مسار اللامركزية بدولة تونس إعجابه بالتطورات والتحسينات التي شهدتها الدولة الليبية على مستوى البنية التحتية.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت.