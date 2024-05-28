بحث التعاون في مجال الإعلام والاتصال بين ليبيا والسعودية

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، نظيره السعودي سلمان الدوسري رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب.

وتناول الاجتماع حسب منصة حكومتنا، متابعة ملفات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، وحقوق البث، ودعم المحتوى الليبي على المنصات السعودية.

وشارك اللافي في اجتماعات الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة.

واعتمد المكتب المقترح الليبي بشأن النظام الداخلي لمعهد الصحافة والسلام المزمع إنشاؤه في طرابلس، للعرض على اجتماع مجلس وزراء الإعلام غدا.