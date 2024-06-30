بحث التعاون في مجال التعليم المهني بين ليبيا والجزائر

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير التكوين والتعليم المهنيين الجزائري، ياسين مرابي، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

كما ناقش الوزيران خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى لعام 2024 حول تعلم الشباب وتطوير مهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق، في تونس، سبل تطوير برامج التدريب المهني وتحسين جودة التعليم المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

وأكد المهندس علي العابد الرضا، أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات بين البلدين سيسهم في تطوير برامج تدريبية فعالة تسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب.

من جانبه، أعرب الوزير الجزائري عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات التدريب والتعليم المهني، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيكون له أثر إيجابي كبير على تطوير القدرات المهنية للشباب في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على مواصلة الحوار والتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، وتعزيز فرصهم في سوق العمل اللائق.