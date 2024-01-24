بحث التعاون في مجال حقوق الإنسان بين الأعلى للدولة ومجلس الحريات

بحثت رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة “فوزية كروان” مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان “عبد الموالي بونتيشة ” التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان و المصالحة الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن الجانبين ناقشا التعاون في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية والمصالحة الوطنية، وتطرقا للتحديات والمعوقات التي تواجه العمل لحماية حقوق الإنسان.

حضر اللقاء عضوي لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة “فتح الله السريري” و “لطيفة خبيزة”، ومدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.