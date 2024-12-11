بحث التعاون مع صربيا بمجالات التدريب وتنمية الموارد

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، سفير جمهورية صربيا لدى ليبيا، دراقان تودوريتش، لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين ليبيا وصربيا في قطاعات العمل والتأهيل، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب المتخصص وتطوير المهارات”.

وأكد الوزير “على أهمية الاستفادة من الخبرات الصربية في مجالات التدريب المهني والتقني، مشيرًا إلى رغبة الوزارة في إقامة برامج مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية الليبية، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل المحلي”.