بحث التنسيق الأمني لحماية الآثار في العجيلات

خصص الاجتماع الذي عقد أمس الاثنبن بديوان مديرية أمن العجيلاتوضم رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار لواء “السنوسي صالح السنوسي” والمساعد للشؤون الأمنية بمدير أمن العجيلات عميد”علي رمضان عزيز” وبعض مدراء الادارات ورؤساء الأقسام بالجهاز لمناقشة آلية التنسيق بين الجهاز والمديرية لحماية الموروث الثقافي داخل الحدود الإدارية للمديرية.

وأبدى المساعد للشؤون الأمنية استعداد المديرية للتعاون مع الجهاز لحماية الموروث الثقافي.

من جهته تقدم رئيس الجهاز بالشكر والتقدير لمدير وأعضاء المديرية على الجهود المبذولة والتعاون مع الجهاز للحفاظ على هذه الموروث الثقافي وحمايته من العبث والسرقة والتخريب.

وعقب الاجتماع قام رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بزيارة لفرع المنطقة الغربية للإطلاع على سير العمل داخل الفرع.