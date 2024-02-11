بحث التنسيق بين ليبيا و الأردن في مجال الشؤون الاجتماعية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع نظيرتها وزير التنمية الاجتماعية الأردنية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلي راسها المركز العربي لدراسات الفقر في الدول العربية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدي العربي رفيع المستوي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، على العديد من البرامج المشتركة وتحديد موعد لتوقيع مذكرة للتفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية في البلدين.

وأكدت الكيلاني خلال اللقاء عمق العلاقات الاخوية بين البلدين.