بحث المشاكل التي تواجه عمل المنطقة الحرة في مصراته

بحث وزير العمل والتأهيل علي لرضا مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة المشاكل التي تواجه المنطقة الحرة، وآلية عمل مكتب الاستخدام في الجهة، وآليات التنسيق لتذليل كل الصعاب.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن العابد تأكيده على أهمية التنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة في ملف تشغيل اليد العاملة الوطنية في الشركات التي تعمل في المنطقة، ومراقبة الشركات التي تجلب العمالة الأجنبية، وتدريب الباحثين عن العمل على التخصصات المطلوبة في السوق.

وطلب الوزير من مكتب العمل الالتزام بجميع الشروط التي وضعتها الوزارة من حيث السكن العمالي وإجراءات الصحة والسلامة المهنية والتحقق من العقود، مشيرا إلى ضرورة التشبيك مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب الباحثين في التخصصات والمشاريع الريادية؛ لكي تعمل المنطقة الحرة على استقطابهم وفتح آفاق عمل لهم.