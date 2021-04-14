بحث تسوية الإجراءات المالية للشركات التركية دون اللجوء إلى القضاء

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك، في أعمال المنتدى الليبي التركي الذي عُقِد أمس الثلاثاء، بمدينة إسطنبول التركية برعاية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن المنتدى الذي حضره لفيف من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين التركي والليبي، يهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الليبية التركية على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه قبيل انعقاد المنتدى أجرى وزير المالية خالد المبروك، مشاورات مع نظيره التركي حول موضوعات تهم مصلحة البلدين وعلى رأسها معالجة موضوع الشركات التركية المتعثرة وخطابات الضمان.

كما أكد الجانبان على ضرورة تسهيل عودة الشركات وتسوية إجراءاتها المالية مباشرة بدون اللجوء إلى القضاء بما يضمن حقوق الطرفين شريطة مباشرة تنفيذ مشاريعها المتعثرة خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن، بحسب الوزارة.