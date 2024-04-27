بحث تطوير العلاقات الليبية المالطية ورفع حجم التبادل التجاري والاستثمار  .

بحت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزيري الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة إيان بورج، والاقتصاد سيلفيو شمبري المالطيان، آلية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الاستراتيجية من خلال التعاون المشترك.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان على صفحتها في “فيسبوك”أن الجانبان ناقشا أوجه التعاون ومراجعة الاتفاقيات المبرمة ومذكرات التفاهم، وتشكيل لجان تعاون مشتركة وإحياء اللجنة العليا الليبية المالطية المتوقفة منذ 2013، وحلحلة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات المالطية لعودة للعمل الي دولة ليبيا واستئناف عملها. وأشار الحويج ، لضرورة تطوير العلاقات بين المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وتسهيل حركة الشحن وفتح خط بحري مباشر بين البلدين، وتسهيل إجراءات التأشيرة لليبيين والاستفادة من الخبرات المالطية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووجه وزير الاقتصاد والتجارة دعوة إلى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة و وزير الاقتصاد المالطي لزيارة دولة ليبيا، ودعوة الشركات المالطية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي في دورته الــ 50 المزمع إقامته خلال شهر مايو لسنة 2024.

حضر الاجتماع القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى جمهورية مالطا سهيل التريكي، ومستشار الوزير شذر الصيد، ورؤساء مجلس إدارة الهئية العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، والهيئة العامة للمعارض عصام العول، ونائب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الطاهر البدوي، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أشرف التائب.