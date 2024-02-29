بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وصربيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير التجارة الصربي “توميسلاف موميروفيتش”، تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء أقيم على هامش المؤتمر الوزاري الـ 13، لمنظمة التجارة العالمية، في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت مباحثات الحويج مع الوزير الصربي، عددا من الملفات والموضوعات المهمة منها تنظيم زيارات رسمية تضم أصحاب الأعمال بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

كما وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الدعوة إلى الشركات الصربية للمشاركة في معرض طرابلس الدولي المزمع إقامته في شهر مايو 2024 في دورته الـ 50.