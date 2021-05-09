بحث تعزيز التعاون مع فرنسا في مجال المواصلات والنقل

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين البلدين ولتوطيد العلاقات خصوصا في مجال المواصلات والنقل، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأبدت السفيرة خلال اللقاء، رغبة بلادها واستعدادها لمساعدة ليبيا للنهوض ولدعم الاستقرار.

من جانبه أكد الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال إستراتيجية أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي قياسا بفترة توليها لمهامها، وكذلك تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إيجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم، وجاري تفعيل العقود التي أبرمت بالسابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي ومطار مصراته ومطار بنينا باعتبار أن المطارات واجهة البلاد والرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا، وفق قوله.

وأشار الوزير إلى أن العمل جاري للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية، وأعمال الطرق والجسور والموانئ.

كما لفت الوزير إلى الشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا وأهميتها مما يحفز لتوطيد العلاقات بين الحكومتين خاصة ويوجد رابط تاريخي بين البلدين.

هذا وأكدت السفيرة أنهم مهتمون بالشأن الليبي ومتحمسين للمساعدة بما تملك من خبرات.