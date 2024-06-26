بحث تفعيل دور مكاتب الخدمة المدنية في جميع البلديات

بحث وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون الوظيفية، مع مدير إدارة متابعة الفروع ورؤساء المكاتب، دور المكاتب، وضرورة الإسراع في فتح نافذة مالية للكل مكتب، وتسليم منظومة الإفراجات المالية للمكاتب.

وأكد مدير إدارة المتابعة ورؤساء المكاتب، الجاهزية التامة للاستلام والعمل على منظومة الإفراجات.

وأشار الوكيل إلى أهمية ما تم طرحه في الاجتماع، لتفعيل دو المكاتب وإيصال الخدمات إلى جميع البلديات، كما جرى التأكيد على قيام إدارة المتابعة بإجراء زيارات ميدانية للتأكيد على جاهزية المكاتب بالخصوص.

وفى الختام شدد الوكيل على أن ينجح هذا العمل بدفع بالمكاتب للقيام بدورها بالشكل المطلوب.