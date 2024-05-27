بحث توسيع شبكة التزويد المائي في مناطق الشرقية

بحث وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة محمد دومة، أمس الأحد مع النائب سعيد سباقة، الخطط الرامية إلى توسيع شبكة التزويد المائي في عدد من المناطق الشرقية.

وناقش الجانبان خطط وزارة الموارد المائية الرامية إلى توصيل مياه الخزان من خط النهر إلى مدن “الأبيار والمليطانية والمرج وتوكرة”.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية المشروع في توفير مصدر مستدام للمياه النقية لسكان تلك المناطق، إضافة إلى الجداول الزمنية والميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط، التي يجب أن تنفذ في أقرب وقت ممكن، نظراً لأهميته في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه المناطق.

حضر الاجتماع عميد بلدية الأبيار محمد القطراني، ومدير مؤسسات المجتمع المدني أحمد الورفلي.