بحث توقيع اتفاق تعاون بين التربية والمجلس البريطاني

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، مع مدير عمليات الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني، مارك نايت، تأهيل ورفع قدرات معلمي اللغة الإنجليزية.

ووذكرت الوزارة في بيان لها على “فيسبوك” أن الجانبين ناقشا إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمجلس، وخلق تعاون مثمر بين الجانبين الليبي والبريطاني.

وبحث الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمجلس، مؤكدين أهمية خلق تعاون مثمر بين الجانبين الليبي والبريطاني.

حضر اللقاء مستشار الوزير الدكتور عبد السلام الصغير، ومستشار الوزارة لشؤون تقنية المعلومات الدكتور أحمد المجبر، ومدير المجلس البريطاني في ليبيا فيصل الناجح.