بحث سبل التعاون بين ليبيا وتركيا في المجال الرقابي

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، سفير تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، خصوصًا في مجال مكافحة الفساد.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات مع المؤسسات الرقابية في تركيا، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في المجال الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الليبية وتطوير أداء المؤسسات.

كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتطوير الكفاءات الوظيفية، بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، والمساهمة في بناء مؤسسات رقابية فعالة تدعم جهود الإصلاح المؤسسي في ليبيا.