بحث سبل التعاون بين ليبيا وماليزيا في مجال التنمية الاقتصادية

بحث الدكتور عبدالكريم ميلاد مقيق، رئيس اللجنة العليا للتنمية الصناعية، مع المعنيين في المؤسسة الوطنية الماليزية للتجارة والتنمية، خلال لقائه بهم في العاصمة كوالالمبور، سبل التعاون المشترك والتأسيس لشراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية.

ولفت الوفد الليبي الذي يزور ماليزيا إلى الرغبة في الاستفادة من التجربة والخبرة الماليزية في التنمية وتطوير وتنمية الجنوب الليبي ومشاريع انشاء وتطوير البني التحتية والطاقة والزراعة والطرق والمطارات وقطاع الصناعة والبتروكيماويات وتطوير وتشغيل الآلات الضخمة الخاصة بالصناعات العسكرية.

وأعد الجانبان مدكرة تفاهم لتبادل المعلومات بشأن الاحتياجات، وما يقترحه الجانب الماليزي، وبناء رابط إلكتروني يتم من خلاله التواصل وتبادل المعلومات من الجانبين ، كما تمت دعوة الطرف الماليزي لزيارة ليبيا لمتابعة النقاش والوصول لاتفاق نهائي لبناء هده الشراكة والعمل بها.

وضم الوفد الليبي كلا من م. فرج محمد بلعيد عن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية ود. عبدالحميد مختار الطوير عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وم. عبدالله جمعة النكاع عن جهاز تنمية وتطوير الجنوب.