بحث سُبل التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين ليبيا والصين

استقبل مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد عبدالسلام أبوخريص، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية المعهد وخططه المستقبلية الهادفة إلى تدريب الدبلوماسيين الشباب، وتطوير مهاراتهم لمواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الدبلوماسية الدولية.

وأكد مدير المعهد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب والتأهيل، مثمنًا في ذات السياق الدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية الصين للدولة الليبية، ومشددًا على تطلع المعهد إلى توسيع مجالات الشراكة الأكاديمية والدبلوماسية مع المؤسسات الصينية المتخصصة.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال عن تقديره للدور المحوري الذي يؤديه المعهد في إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الليبية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون المثمر مع ليبيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.