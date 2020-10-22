بحث سُبل التعاون بين وزارتي العمل والمالية خلال اجتماع تنسيقي

ترأس وزيري العمل والمالية بحكومة الوفاق المهدي الأمين وفرج بومطاري، الاجتماع التنسيقي لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل، بأن الاجتماع الذي نظم اليوم الخميس بمقر ديوان وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس، ناقش البرامج المقترحة لتدريب الباحثين عن العمل وميزانياتها التقديرية.

كما بحث الاجتماع إعداد الملاكات الوظيفية المعتمدة وإمكانية إعادة النظر في بعض الملاكات الوظيفية.

ونوقش أيضاً موضوع الإفراجات المالية للعاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

وشمل الاجتماع عرض مرئي لمؤشرات الباحثين عن العمل، ومقترحات لجنة التدريب بالوزارة وإدارة الدراسات بوزارة الاقتصاد والصناعة.

هذا وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للبدء الفعلي في تنظيم إجراءات الملاكات والإفراج المالي.

وفي وقت سابق، بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين وزير المالية فرج بومطاري، اليوم الخميس، بمقر ديوان وزارة العمل والتأهيل الإفراجات المالية للعاملين في القطاع.

وتم الاتفاق على توحيد الجهود وتبادل البيانات فيما يتعلق بإوضاع العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم.

كما نوقش الإجراءات التي نفذتها وزارة العمل والتأهيل بخصوص إعتماد الملاكات الوظيفية للقطاعات ومراجعة اعتماد عقود العاملين.