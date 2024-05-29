بحث صيانة مباني جامعة سبها واقتراح الإنشاءات الجديدة بالكليات

بحث رئيس جامعة سبها الدكتور مسعود امحمد الرقيق، مع رئيس لجنة الإعمار بالمنطقة الجنوبية المستشار أحمد النمر، صيانة مباني الجامعة واقتراح الإنشاءات الجديدة بكليات الجامعة ومرافقها، وفي مقدمتها، كلية الطب البشري، والمجمع التعليمي، وغيرها من المرافق الأخرى.

وأوضح رئيس لجنة الإعمار تفهمه لحاجة الجامعة الملحة والضرورية لهذه الصيانة، وأنه تسلم قائمة بأسماء مباني الجامعة ومواقعها المراد صيانتها، أو الإنشاءات المقترحة.

وأكد النمر، ضرورة تنفيذ الصيانات والإنشاءات التي تحتاجها الجامعة، بناء على توصيات رئيس لجنة الإعمار بليبيا.