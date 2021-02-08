بحث عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنية التحتية

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة بحكومة الوفاق، مع وكيل الحكم المحلي في تركيا والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا هذه الأيام عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنية التحتية التي كانت تنفذها في البلديات.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة بطرابلس، مناقشة آليات وطرق استكمال مشروعات التنمية التي تنفذها الشركات التركية في البلديات وتوأمة بعض البلديات في البلدين.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات ومديري شركة الخدمات العامة وعدد من المستشارين وسفير تركيا لدى ليبيا سرحان اكسنت.

وأكد وكيل الحكم المحلي بتركيا على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الليبية التركية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين .

وقال في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب الاجتماع: “أنا وفريقي سنعمل من أجل دعم النهوض بجميع البلديات وسنقوم بتعزيز مبدأ التعاون المتبادل بين البلدين.. الشعب الليبي والتركي شقيقين وسيواجهان كافه الصعاب معا”.

وقام بعدها الوفد التركي رفقة وكيل وزارة الحكم المحلي وعميد بلدية أبوسليم بجولة داخل البلدية استمعوا خلالها إلى شروح وافية عن البلدية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها، وقاموا بعدها بزيارة إلى بلدية سوق الجمعة.