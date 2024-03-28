بحث فتح خط بحري وجوي بين ليبيا و المملكة المغربية

بحث وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، مع القنصل العام المغربي سعيد بن كيران، خطة تسريع فتح خط جوي وبحري بين البلدين، والبدء بمنح تأشيرات الدخول لليبيين سواء للدراسة أو العمل وغيرها.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في بنغازي، ضرورة الاستفادة من الخبرات المغربية في مجالات التدريب والعمالة، وعودة الشركات المغربية للعمل في ليبيا خاصة في مجالات الإعمار المختلفة، مع ما تشهده ليبيا من نهضة عمرانية في شتى المجالات بحسب.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من البرلمان، جدد ” الحويج ” الترحيب بالقنصلية المغربية في بنغازي مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبجهود المملكة واهتمامها بالقضية الليبية وسعيها الدائم لإيجاد حل يصنعه الليبيون بأنفسهم.