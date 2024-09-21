بحث فرص الاستثمار بمجال النفط مع شركات عالمية

عقد وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، عدة اجتماعات هامة على هامش مؤتمر غازتك 2024.

وناقش الوزير مع رؤساء شركات عالمية في مجال النفط والغاز فرص الاستثمار في ليبيا، وأعلن عن جولة تراخيص جديدة للاستكشاف، وأبدت الشركات اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في ليبيا نظرًا لاحتياطاتها النفطية الهائلة.

كما عقد مع وزير النفط النيجيري، لقاءً بحث فيه الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا بما أن هذا المشروع من شأنه أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة.

هذا ويسعى وزير النفط المكلف، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الطاقة.