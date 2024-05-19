بحث فرص التعاون والاستثمار مع مصر

كشف وفد مصري، عن نتائج مشاوراته مع مسؤولين ليبيين خلال الأسبوع الماضي في مدن “مصراتة وطرابلس وبنغازي”، لبحث فرص التعاون في المجال التجاري.

وبحسب ما نشرت جمعية رجال أعمال إسكندرية في صفحتها بالفيسبوك، “عقد الوفد المصري المكون من أعضاء بجمعية رجال أعمال الإسكندرية وممثلين عن إدارة الغرفة التجارية المصرية، عددا من اللقاءات الثنائية مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية”.

ووفق الجمعية، “تبادل أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية خلال الزيارة، وجهات النظر والرؤى حول الفرص الاستثمارية المتاحة بين ليبيا ومصر خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض، بحضور مسؤولي الغرفة، وسفير مصر في ليبيا تامر حفني، ومدير عام الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية في ليبيا محمد رافع”.

و”ناقش الوفد التجاري المصري الذي ضم عددا من الشركات الرائدة لرجال الأعمال، ونظرائهم من رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال الليبية، مجموعة من الملفات المشتركة التي تساهم في فتح آفاق استثمارية وتجارية جديدة، إلى جانب بحث سبل تيسير التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التجارية”.

هذا وزار الوفد المصري هيئة الاستثمار في بنغازي، وعرض رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء تسهيلات الاستثمار في ليبيا، مقدما شرحا لقانون الاستثمار والحوافز المطروحة للمستثمرين سواء استثمار حر مباشر أو بوجود ائتلاف مع شركة ليبية، كما أجرى الوفد المصري زيارات ميدانية لعدد من الشركات الليبية الخاصة القابضة في عدد من المجالات، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على تشجيع وتسهيل سبل التعاون لتنمية البلدين.