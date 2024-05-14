بحث مشاكل القطاع الصحي بمناطق الجنوب

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، الدكتور عثمان عبدالجليل، تسخير الحكومة كافة الإمكانيات من أجل حل المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية في مناطق الجنوب.

والتقى الوزير وفدا من الجنوب الليبي من منطقة جرما وادي الآجال مدينة أوباري، وسبها وفزان ووادي البوانيس، وبعض من أعيان قبائل الحطمان ووادي الشاطي، بحضور عضوي مجلس النواب فاطمة السويعي وخديجة أحمد الزروق.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة بعض المختنقات والاحتياجات والنواقص، التي تحتاجها المراكز الصحية والمرافق الطبية في بعض مناطق الجنوب الليبي، ووضع آلية عمل للتنسيق والتعاون مع إدارات وزارة الصحة، لتذليل الصعاب وتوفير كافة التسهيلات الإدارية بالخصوص.

وأكد عبد الجليل سعي وزارة الصحة لحلحلة كافة المختنقات والمعوقات وتوفير كل التسهيلات حسب الإمكانيات المتاحة، للارتقاء بمستوى القطاع الصحي في الجنوب الليبي.