بحث واقع العمل في شركة الزاوية لتكرير النفط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع أعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالشركة، وسبل الرفع من القدرات المهنية، لكل المستخدمين بها.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن اللافي أستمع خلال الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالشركة، بمدينة الزاوية، لمطالب لجنة الإدارة، والمختصين، والتحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى التعرف على رؤية الإدارة للمرحلة المقبلة.

وأكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على أمن واستقرار الموارد الحيوية، وقطاع النفط في مقدمتها، من خلال اجتماعاته مع المؤسسة الوطنية للنفط، والوزارة المختصة، وتوجيهه بالاهتمام بهذه الشركة، وتطوير أداء العاملين بها، والمحافظة على البيئة.

وجدد اللافي الدعم لكل مشاريع التطوير المزمع تنفيذها، مشدداً على أهمية تكاثف جهود كل أعضاء لجنة الإدارة، للنهوض بهذا المرفق المهم.