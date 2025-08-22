بحر الكاريبي.. فنزويلا تحشد قواتها لمواجهة الوجود الأمريكي

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعبئة شاملة للميليشيا الوطنية البوليفارية، في خطوة تصعيدية تأتي رداً على تهديدات أمريكية متزايدة ووجود عسكري أمريكي في مياه البحر الكاريبي قبالة السواحل الفنزويلية.

وفي كلمة ألقاها أمام عناصر من الميليشيا، قال مادورو: “لا شك في أن فنزويلا ستنتصر مجدداً في مواجهة التهديد الإجرامي للإمبريالية الأمريكية… نحن هنا بقوتنا وسلطتنا وحقنا في السلام.”

ودعا القيادات العسكرية إلى تعبئة فورية للميليشيا يومي 23 و24 أغسطس، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن “الحق التاريخي لفنزويلا في بناء نموذجها الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري”، ورفضاً لما وصفه بـ”الحرب النفسية” الأمريكية.

الخطوة تأتي عقب تقارير نشرتها وكالة رويترز أفادت بوصول ثلاث مدمرات أمريكية إلى جنوب البحر الكاريبي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستستخدمها في “عمليات مكافحة المخدرات”.

كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً سرياً لوزارة الدفاع يتيح استخدام القوة ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، في إطار استراتيجية جديدة لمحاربة التهريب انطلاقاً من فنزويلا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد “لاستخدام كل الوسائل الضرورية لوقف تهريب المخدرات من فنزويلا”، في حين ترفض كاراكاس هذه الاتهامات، واعتبرها مادورو محاولة لتبرير تدخل عسكري خارجي.

وأضاف: “يتهموننا بالانتماء إلى كارتل مخدرات وهمي، دون أي دليل… هذه ذريعة لعدوان جديد على بلادنا.”

وفقاً لمادورو، فإن الميليشيا الوطنية البوليفارية تضم أكثر من 4.5 مليون عضو، تمثل قوة شعبية مسلحة تابعة للقوات المسلحة، وتشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية النظام للدفاع عن “السيادة الوطنية” منذ بداية العقوبات الأمريكية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكاراكاس توتراً غير مسبوق، مدفوعاً بتجدد النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة وعودة مادورو إلى الخطاب الثوري في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية.