بحصة 34%.. «سامسونغ» تتصدر سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 20:39 نُشر: الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 20:39
تكنولوجيا
أ.ب
«سامسونغ» ثاني أكبر شركة بعد «أبل» في سوق الجوالات الذكية بالسعودية

احتلت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية بالشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت 34%، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث العالمية “كاناليس”.

وجاءت شركة شاومي الصينية في المركز الثاني بنسبة 17%، تلتها ترانسشن الصينية بحصة 15%، ثم هونر في المركز الرابع بنسبة 10%، فيما حلت أبل الأميركية خامسة بنسبة 8%.

وأظهرت البيانات أن الفجوة بين سامسونغ وشاومي تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت من 8 نقاط مئوية إلى 16 نقطة.

وأرجعت “كاناليس” تفوق سامسونغ في المنطقة إلى استراتيجيتها القائمة على طرح هواتف جالاكسي A متوسطة ومنخفضة السعر، إلى جانب تحقيق هواتفها الرائدة مثل جالاكسي S25 و جالاكسي S24 FE ردود فعل إيجابية قوية في الأسواق.

أما في جنوب شرق آسيا، فقد تراجعت سامسونغ إلى المركز الثالث بحصة 17%، خلف شاومي التي تصدرت السوق بنسبة 19%، وترانسشن التي جاءت ثانية بنسبة 18%.

وحلت “نوفا” رابعة بـ14%، تلتها “فيفو” الصينية بـ11%، وأكد التقرير أن السوق في جنوب شرق آسيا ما زال تحت هيمنة الشركات الصينية إلى حد كبير، باستثناء سامسونغ.

