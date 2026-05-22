بحضور أردوغان.. الجيش الليبي يختتم مشاركته بـ«مناورات عسكرية» في تركيا

اختتم الجيش الليبي مشاركته في المناورات العسكرية التركية “EFES2026”، التي استضافتها مدينة أزمير، بمشاركة عدد من الدول، وبحضور رسمي رفيع شمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع التركي يشار غولر، إلى جانب رؤساء أركان الدول المشاركة.

وحضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، رفقة وفد من ضباط الجيش الليبي، فعاليات اليوم الختامي للمناورات التي أُجريت يوم الخميس 21 مايو 2026، وشهدت تنفيذ عروض وعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية بمشاركة قوات متعددة الجنسيات.

وعلى هامش الفعاليات، عقد رئيس الأركان العامة لقاءً مع وزير الدفاع التركي، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والتعاون الدفاعي.

وشهدت المناورات في يومها الختامي تنفيذ سيناريوهات عسكرية متقدمة، عكست مستوى الجاهزية القتالية والكفاءة العملياتية للقوات المشاركة، في إطار تمرين واسع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجيوش المشاركة ورفع مستوى القدرات الميدانية.

وأشاد الجانب الليبي بمشاركته في التمرين، مؤكدًا أن قواته أظهرت مستوى احترافيًا وانضباطًا عاليًا خلال تنفيذ المهام الموكلة إليها، إلى جانب بقية القوات المشاركة في المناورات.

هذا وتأتي مشاركة الجيش الليبي في مناورات “EFES2026” ضمن جهود تعزيز التعاون العسكري الدولي وتطوير قدرات القوات المسلحة الليبية عبر برامج تدريب مشتركة مع دول شريكة، في ظل توجهات لرفع كفاءة الأداء العملياتي وتوسيع مجالات التنسيق الدفاعي مع الجيوش الصديقة، خصوصًا في مجالات التدريب والتأهيل العسكري.