بحضور أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة.. انطلاق أعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في تركيا

تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وباستضافة وزارة الخارجية التركية، انطلقت في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الجمعة، فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي لعام 2025، في نسخته الرابعة.



وبحسب وكالة أنباء الأناضول، “يستمر حتى 13 أبريل، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية، ويحمل هذا العام شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.

وبحسب الوكالة، “يتوقع أن يحضر المنتدى نحو 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 70 وزيرا، بينهم ما يزيد عن 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلا رفيع المستوى عن منظمات دولية”، منهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس سوريا أحمد الشرع”.

ومن المقرر أيضا “مشاركة عدد كبير من المسؤولين العرب والأجانب في المنتدى، من بينهم وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والعراق والكويت والبحرين والجزائر وتونس وموريتانيا، ورئيس الوزراء الفلسطيني، ورئيس مجلس السيادة السوداني ووزير خارجيته، ورئيس الحكومة الليبية ورئيس مجلس النواب الليبي، ومستشار الأمن القومي العراقي”.

وقال والي أنطاليا خلوصي شاهين، إن “أنطاليا ستستقبل رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وعددًا كبيرًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وأكاديميين وصحفيين ضمن نطاق المنتدى، مؤكدًا أن أنطاليا ناجحة جدًا في هذا النوع من الفعاليات”.

هذا “وكانت نسخة عام 2024 قد استقطبت مشاركين من 147 دولة، بينهم 19 من قادة الدول والحكومات، وشهدت تنظيم أكثر من 50 جلسة نقاشية تناولت قضايا سياسية وأمنية وتنموية متنوعة، ويعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي منصة هامة للحوار السياسي والاقتصادي بين القادة والممثلين الحكوميين حول القضايا العالمية، ويجمع شخصيات بارزة من مختلف دول العالم”.