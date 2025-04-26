بحضور الآلاف وقادة العالم.. روما تودع البابا فرنسيس بجنازة تاريخية

تستعد روما، اليوم السبت، لتشييع جثمان البابا فرنسيس بحضور آلاف الأشخاص وقادة الدول من مختلف أنحاء العالم.

الجنازة ستقام في “ساحة القديس بطرس بالفاتيكان في تمام العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث يتوقع أن تشهد حضورًا قياسيًا يبلغ حوالي 200 ألف شخص”.

وسيترأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري “قداس الجنازة، وبعده سينقل تابوت البابا إلى كنيسة القديس بطرس قبل أن يُدفن في كنيسة سانت ماري ماجور، التي كانت المفضلة لديه خلال فترة توليه منصب البابا التي استمرت 12 عامًا”.

وسيمر موكب الجنازة “عبر أبرز معالم روما مثل بيازا فينيسيا والكولوسيوم، ما يعكس الطابع المهيب لهذا الحدث الذي يجمع بين الشعائر الدينية والتاريخية”.

وأكد الفاتيكان “مشاركة 162 وفدًا رسميًا، بينهم رؤساء دول وملوك، لتوديع البابا”.

يذكر أن “البابا فرنسيس، المولود باسم خورخي ماريو بيرغوليو في الأرجنتين عام 1936، كان أول بابا من الأمريكتين وأول عضو في جمعية اليسوعيين يتولى منصب البابوية، تم انتخابه في مارس 2013 خلفاً للبابا بنديكتوس السادس عشر، وأصبح الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية وقائدًا لدولة الفاتيكان”.

اشتهر البابا فرنسيس “بتركيزه على قضايا العدالة الاجتماعية، والرحمة، والحوار بين الأديان، خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عامًا، دعا إلى مساعدة الفقراء والمهاجرين، وأثار الجدل بتعليقاته الموجهة نحو قبول المجتمعات المهمشة، كما لعب دورًا بارزًا في مواجهة التحديات البيئية والدعوة إلى الحفاظ على الكوكب من خلال رسالته البابوية “كُنْ مُسَبَّحًا”.

وكان البابا فرنسيس “رمزًا للتواضع والبساطة، حيث تخلى عن الكثير من مظاهر الفخامة التي اعتادها الباباوات السابقون، مثل الإقامة في القصر الرسولي، واختار الإقامة في بيت القديسة مارثا بالفاتيكان”.