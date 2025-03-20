بحضور «الباعور».. السفارة الألمانية تفتتح مقرها الجديد في طرابلس

افتتحت السفارة الألمانية مقرها الجديد بمنطقة جنزور في طرابلس، في خطوة تعكس التزام برلين بتعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وذلك بعد استئناف عملها في البلاد منذ 9 سبتمبر 2021.

وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بدعوة من السفارة الألمانية، أعرب خلالها عن تقدير حكومة الوحدة الوطنية لهذه الخطوة، مؤكداً التزامها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويدعم جهود تحقيق الاستقرار”.

ويأتي افتتاح المقر الجديد للسفارة الألمانية “تأكيدًا على أهمية العلاقات الليبية-الألمانية، كما يعكس حرص برلين على دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً، وتعزيز قنوات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.