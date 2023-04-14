بحضور «الحداد».. اجتماع في بنغازي حول توحيد المؤسسة العسكرية

وصل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، رفقة عدد من رؤساء الأركانات ومدراء الإدارات والهيئات، الخميس، إلى مدينة بنغازي في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، وذلك في إطار استكمال المناقشات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وعقد الفريق أول الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي، بمشاركة عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا.

وقال الحداد في كلمة له خلال الاجتماع، إن المؤسسة العسكرية ستكون مساندة للشعب واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، ومدافعة عن الانتخابات وحامية لها عندما يحين الوقت ويتفق الليبيون.

وكان الناظوري والحداد عقدا لقاءين في السابق بالعاصمة طرابلس لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية.

كما التقى الناظوري والحداد، في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

والتقى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات الأمنية والعسكرية عن المنطقة الغربية والشرقية، في بنغازي الجمعة الماضية بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لبحث توحيد المؤسسة العسكرية والتوافق حول إنجاز الانتخابات.

وأكّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكرييين على ضرورة الالتزام الكامل بما نتج عن الحوار بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي طرابلس وبنغازي.

وشدد البيان الختامي لاجتماع بنغازي على الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار البيان إلى ضرورة البدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية من مختلف مناطق ليبيا.

ودعا البيان إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية في الإسراع بتبادل المحتجزين، إلى جانب تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها.