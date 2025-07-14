ليبيا تطلق مبادرة وطنية لتجويد «تعليم اللغة الإنجليزية» بدعم بريطاني

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تنفيذ مبادرة تجويد تعليم اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية، وذلك بإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في إطار جهود الحكومة للارتقاء بجودة التعليم ومواكبة المعايير الدولية

وجرت مراسم التوقيع بين وزير التربية والتعليم المكلف والمجلس الثقافي البريطاني، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد هاميش فولكنر، والسفير البريطاني لدى ليبيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين مستوى تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات الليبية، عبر مراجعة وتطوير المناهج التعليمية لمراحل التعليم الأساسي والعالي، وتحديث البرامج الأكاديمية في كليات اللغة الإنجليزية بما يتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع كفاءة المعلمين، تعتمد على أحدث الأساليب التعليمية، وبإشراف خبراء معتمدين في هذا المجال. وتشمل خطة التنفيذ إجراء تقييم شامل للاحتياجات التعليمية، وبناء برامج تدريبية حديثة، إلى جانب آليات للمتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة تعليمية متطورة تعزز من مهارات الطلاب، وتُسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي في اللغة الإنجليزية داخل المؤسسات التعليمية الليبية.