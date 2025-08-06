بحضور الرئيس السوري.. إطلاق 12 مشروعاً استراتيجياً في دمشق بقيمة 14 مليار دولار

احتضن قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، حدثًا اقتصاديًا هامًا تمثل بإطلاق 12 مشروعًا استراتيجيًا بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، في خطوة تعكس انفتاح سوريا على الاستثمار ورغبتها في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي: “اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، ومستعدة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء”.

وأضاف الهلالي أن المشاريع الـ12 الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية في سوريا، مشيرًا إلى أبرز هذه المشاريع:

مطار دمشق الدولي باستثمار 4 مليارات دولار

مترو دمشق بمشروع استثماري بقيمة 2 مليار دولار، كمشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري

أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار

أبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار

مول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار

وأشار الهلالي إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين.

وأكد أن “اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر”.

وخلال المراسم الخاصة بتوقيع مذكرات تفاهم استثمارية في قصر الشعب بدمشق، ألقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، كلمة أكد فيها على أهمية مدينة دمشق التاريخية.

وأشار براك إلى أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق كمركز تجاري وحضري يمتد لآلاف السنين، كما أشار إلى موقعها الاستراتيجي الهام بين قطر وتركيا، ما يجعلها نقطة وصل محورية في المنطقة.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “الأرض السورية معروفة بإنتاجها لقادة عظماء”، معربًا عن تفاؤله بالتعاون الاقتصادي والاستثماري في سوريا في المرحلة المقبلة.

سوريا: عملية أمنية تحبط تفجير كنيسة في طرطوس وتوقع خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد

أحبطت الأجهزة الأمنية السورية، في عملية نوعية، مخططًا إرهابيًا كان يستهدف كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات بريف صافيتا في محافظة طرطوس، وفق ما أفادت صحيفة “الوطن”.

وقال قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، إن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة كشفت نية مجموعة خارجة عن القانون ومرتبطة بفلول “النظام البائد” تنفيذ هجوم بعبوات ناسفة داخل الكنيسة.

وأضاف أن وحدة المهام الخاصة نفذت العملية بعد رصد ومتابعة مكثفة، تمكنت خلالها من توقيف عنصرين من الخلية أثناء توجههما لتنفيذ المخطط، وضبط عبوة ناسفة معدّة للتفجير، إلى جانب أوراق تحمل عبارات تهديد وراية سوداء ترمز إلى تنظيم متطرف.

وأكد العقيد عبد العال أن العملية الأمنية نُفذت في اللحظة المناسبة، ما حال دون وقوع هجوم كان سيستهدف حياة المدنيين ويزعزع استقرار المنطقة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لمثل هذه المخططات الإجرامية، وأنها ستواصل عملها لحماية المواطنين ودور العبادة.

يُذكر أن سوريا شهدت في يونيو الماضي هجومًا انتحاريًا نفذه أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في دمشق، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وأضرار جسيمة، ما دفع إلى إدانات واسعة محليًا ودوليًا، ودعوات لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التطرف.