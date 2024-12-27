بحضور «المقريف».. احتفالية في «طرابلس المركز» بذكرى الاستقلال

شَهِد وزير التّربية والتّعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف الاِحتفالية التي أقامتها مُراقبة التّربية والتّعليم في بلدية “طرابلس المركز” لإحياء الذّكرى 73 لاِستقلال البلاد.

وَشارك في الاِحتفالية التي نظّمها مكتب النّشاط المدرسي بِالمراقبة كلا من، عَميد بلدية طرابلس المركز، ومُراقب التّربية والتّعليم بالبلدية، وأعضاء المجلس البلدي، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام بِالمراقبة.

وتخلّلتْ فقرات الاِحتفالية التي أُقِيمتْ بالمعهد العالي لِتقنية الفنون عروضاً مسرحية، ولوحات اِستعراضية، وإلقاء قصائد شعرية قدّمها تلامِيذ وطلاب التّعليم العام والخاص بِالمراقبة.

وَفي كلمتهِ، أشاد المقريف بجهود القائِمين على تنظيم الاِحتفالية، مؤكّداً أهمّية إحياء ذكرى الاِستقلال، والتّعريف بتضحيات الأجداد، وزرع القِيَم الوطنية لدى التلاميذ والطلاب حفاظاً على وحدة البلاد واستقلالها.