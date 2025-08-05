بحضور المنفي.. انطلاق «المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية» في تركمانستان

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة أفازا بتركمانستان أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية (LLDCs)، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ووصل المنفي إلى قاعة المؤتمرات الرئيسية حيث استقبله زعيم الأمة التركماني قربان قولي بردي محمدوف، ورئيس جمهورية تركمانستان سردار بيردي محمدوف، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق قرار الجمعية العامة الصادر في أبريل 2025، بدعم 57 دولة عضو. يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 ممثل من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف صياغة حلول مستدامة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين الربط اللوجستي والتجاري، وتحقيق العدالة في التنمية.

ويُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لمناقشة تحديات التنمية التي تواجه الدول النامية وترسيخ شراكات جديدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.