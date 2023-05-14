بحضور «المنفي» و«الدبيبة» و«السايح».. اجتماع رفيع لبحث تجهيزات الانتخابات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح ووفد وزاري، التجيهزات الفنية للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها نهاية العام.

وتطرق الاجتماع إلى الإطلاع على جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام، بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واستعرض الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة، كما استعرضوا دور الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية.

وناقش المجتمعون الميزانية المقدمة من المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.