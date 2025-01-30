بحضور النائب العام المصري.. مركز «البحوث الجنائية» يواصل تعاونه مع مؤسسات دولية

أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أنه “وإجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي 2024-2025؛ أوفدَ المركز ستة وعشرين عضواً من هيئة النيابة العامة؛ لغرض تشارك الخبرة مع الولايات القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية”.

وبحسب بيان المكتب، “شارك الأعضاء الموفدون في حلقات عمل حول: مهارت تحقيق جرائم الإرهاب؛ ومهارات المرافعة، نظَّمها معهد البحوث الجنائية والتدريب في جمهورية مصر العربية، في إطار التعاون بين مؤسستيْ التحديث والتطوير لهيئتيْ النيابة العامة في البلديْن ” المركز والمعهد”.

ووفق البيان، “اختتم النشاطان، يوم الأربعاء 29 /1 / 2025، بحضور المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية”.

مركز البحوث الجنائية والتدريب يمضي في إنفاذ اتفاقات تعاونه الدولي مع مؤسسات نظيرة. إجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٥