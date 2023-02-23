بحضور «باتيلي».. اجتماع رفيع في واشنطن.. إشارات لتخطي النواب والدّولة

تعقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماع في واشنطن اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر.

وذكرت صحيفة القدس العربي أنّ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر، سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد الخميس.

وأشارت المصادر إلى احتمالية تقديم البعثة مقترحاً لتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تعنى بتشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزِمة لجميع الأطراف لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، تحدّث عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد الخليفي إلى واشنطن لحضور اجتماع بشأن ليبيا.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.