بحضور «ترامب».. إعادة افتتاح أكبر «الكاتدرائيات» في الغرب

في أول فعالية خارجية منذ انتخابه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أنه سيحضر حفل إعادة افتتاح كاتدرائية “نوتردام” في باريس، بعد ترميمها إثر حريق ضخم في 2019″.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي: “يشرفني أن أعلن أنني سأسافر إلى باريس، فرنسا، يوم السبت لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية “نوتردام” الرائعة والتاريخية والتي تم ترميمها بالكامل بعد حريق مدمر قبل خمس سنوات”.

وبحسب وكالة فرانس برس، أضاف ترامب في منشوره أن “ماكرون” قام بعمل رائع بتأكده من أن “نوتردام” استعادت بإعادة ترميمها مجدها كاملا، بل وأكثر من ذلك، سيكون يوما مميزا جدا للجميع!”.

يذكر أن “كاتدرائية نوتردام”، مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو هي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب ومن أكثر المعالم استقطابا للزوار في أوروبا، وفي 15 أبريل 2019، دمر حريق هائل الكاتدرائية متسببا بانهيار برجها الذي صممه المهندس المعماري في القرن التاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك، والكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما ستستقبل الزوار والمصلين مجددا اعتبارا من يومي السبت والأحد المقبلينن ومن المتوقع أن يحضر حفل إعادة افتتاح الكاتدرائية ضيوف من حول العالم بينهم رؤساء حوالى 50 دولة وحكومة.