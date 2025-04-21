بحضور دولي واسع.. الدبيبة يفتتح فعاليات «معرض طرابلس الدولي»

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فعاليات الدورة 51 لمعرض طرابلس الدولي، والمقامة بحضور دولي واسع.

وبحسب وزارة الاقتصاد “يُعدّ المعرض، الذي يشهد مشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية، بوابة مفتوحة على حضارة ليبيا العريقة ونافذة تطل على اقتصادها المتنوع، حيث يستعرض المشاركون أحدث ما توصلوا إليه من صناعات، وتكنولوجيا، ومنتجات في مختلف المجالات”.

وكان أجرى وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج أمس، “زيارة ميدانية إلى معرض طرابلس الدولي، رفقه رئيس مجلس إدارة الهئية العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول ومدير عام معرض طرابلس الدولي اسلام جعفر استعدادًا لانطلاق فعاليات الدورة الحادية والخمسين، في واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية السنوية في البلاد”.