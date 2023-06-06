بحضور رؤساء الأركان النوعية.. «الحداد» يبحث تنظيم العمل الإداري بالجيش

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد مع عدد من الضباط بالجيش تنظيم العمل داخل المؤسسة العسكرية.

وضم الاجتماع رؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات، وعدد من مدراء الإدارات العسكرية، وآمري الوحدات المستقلة، وبحضور رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الإستراتيجية.

وجرى في الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

وأشار رئيس الأركان العامة الفريق الحداد، إلى عديد الملاحظات التي يجب على الوحدات مراعاتها، لتنظيم الإجراءات والعمل الإداري بالمؤسسة العسكرية.