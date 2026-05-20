بحضور رسمي وأكاديمي بارز.. افتتاح «معرض الكتاب» في بنغازي

افتتحت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتورة سلطنة المسماري، فعاليات “الملتقى الثقافي ومعرض الكتاب” في نسخته الثانية، الذي نظمته جامعة السلام الدولية في مدينة بنغازي، يوم الأربعاء 20 مايو 2026.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وعميد بلدية بنغازي المستشار عزالدين الغرابي، إلى جانب عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين، ورؤساء جامعات خاصة، ومهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي.

وتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة المصاحبة، بمشاركة دور نشر وعدد من المختصين في المجال الأدبي والفكري، في إطار دعم الحركة الثقافية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والمهتمين بالمعرفة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي داخل المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتشجيع القراءة والاطلاع، بما يسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى مختلف شرائح المجتمع.